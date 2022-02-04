В российском посольстве в Вашингтоне призвали Соединенные Штаты прекратить строить теории заговора и заниматься пропагандой. Так дипмиссия прокомментировала обвинения в адрес РФ в утечке секретного ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

В посольстве заявили, что Соединенные Штаты занимаются своим любимым делом – вместо рассмотрения главных вопросов они придумывают пропагандистские трюки, пытаясь тянуть время до бесконечности. Представители дипмиссии призвали Вашингтон взяться за дело по обеспечению максимальной безопасности европейского континента, не отвлекая внимание на ненужные фантазии.

Напомним, что ответы США и НАТО на требования РФ были опубликованы в газете El País. Госдеп США подтвердил подлинность этих документов, которые передавались России с грифом «Секретно», а также предположил, что именно Москва организовала утечку этих документов в средства массовой информации.