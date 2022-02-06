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«Негативный всплеск» в американских СМИ стал ответом на встречу между лидерами Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На YouTube-канале «Соловьев live» он пояснил, что сближение Китая и России вызывает серьезную обеспокоенность на Западе и особенно в Соединенных Штатах. Последние внимательно наблюдают за всеми встречами глав государств и представителей КНР и РФ, а также высказывают опасения, что сближение будет продолжаться стремительными темпами.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Позже стороны сделали совместное заявление, которое, по словам постпреда КНР в ООН Чжан Цзюня, отразило переход обеих стран к тесному стратегическому партнерству.

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