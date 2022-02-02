Россия может получить фрагменты рухнувшего в Средиземное море самолета F-35 и узнать тайны его уникальной обшивки, пишет американское издание Popular Mechanics. Авторы пояснили, что у РФ имеются все необходимые силы и средства для этого, а также опыт, так как ранее она поднимала со дна свои истребители Су-33 и МиГ-29.

Напомним, что американский F-35 упал в море после аварийной посадки на палубу корабля. В США считают, что достать самолет могут РФ и Китай. Электроника истребителя давно находится в состоянии, в котором что-либо узнать о ней уже неизвестно, а для полетов он непригоден. Но материалы, из которых изготовлены детали воздушной машины, якобы очень интересуют Москву и Пекин.

Ранее Китай заявил, что его совершенно не интересуют американские технологии, поэтому искать самолет он не собирается. Россия таким же образом отреагировала на падение F-35 в прошлый раз. И только США волнуются, как бы их «уникальные технологии» не ушли в чужие руки.

В распоряжении РФ имеются средства ПВО, которые обнаруживают истребители ВМС США без особых проблем. Поэтому ей нет никакого смысла тратить энергию на извлечение F-35 со дна моря. Кроме того, сейчас ни один корабль российского флота не движется к месту падения самолета-невидимки.