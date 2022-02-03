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Экс-командующий польским спецназом генерал Роман Полько считает переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые Варшава отправляет на Украину, ни на что негодным «третьесортным хламом».

Он перечислил все минусы этого оружия, среди которых слишком малая мощность и небольшой радиус действия, несоответствие требованиям современной войны.

Кроме того, ресурс этих ПЗРК практически исчерпан, заявил Полько. В конструкции их ракет используется твердотопливный двигатель, который может взорваться и искалечить украинских военнослужащих.

По словам генерала, Польша не должна брать пример с разного рода организаций, которые ранее продавали Киеву всякий мусор. Украина должна получить от Варшавы мощное современное вооружение.

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