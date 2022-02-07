Переброска войск США и НАТО в Восточную Европу не представляет для России и Белоруссии никакой опасности, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что 10-12 тысяч солдат – это по американским меркам всего 2-2,5 бригады, с которыми в случае необходимости РФ молниеносно разберется.

Эксперт рассказал, что как только дополнительные силы в сто или в несколько сотен человек появятся в Румынии, Польше или Германии, РФ зафиксирует их местоположение. Объекты, на которых разместят этих военных, автоматически превратятся в приоритетные цели и в случае вооруженного столкновения именно они будут уничтожены первыми.

«Они, условно говоря, в своих казармах еще не успеют простыни застелить и кальсоны надеть, а этот район уже будет отмечен у нашего военного командования как цель», – пояснил аналитик.

При этом Баранец заметил, что игнорировать действия США тоже нельзя. Потому что они продолжают наращивать силы на границах России, что является угрозой ее национальной безопасности.