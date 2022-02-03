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Китайская Народная Республика намерена подмять под себя бывшие азиатские республики Советского Союза и как можно дальше отодвинуть Россию. Предпосылки к этому появились уже давно и сейчас видны всё более отчётливо. Такое мнение высказал политический эксперт Илья Гращенков в интервью DEITA.RU. 

Специалист указал, что в январе прошёл саммит сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, где стороны обсудили взаимодействие по многим ключевым темам: от борьбы с пандемией коронавируса до расширения отношений в экономике. При этом Россию, отмечает эксперт, не позвали даже в качестве наблюдателя. 

По мнению эксперта, Китай сейчас старается всеми способами отодвинуть Россию подальше от среднеазиатских республик, предлагая тем выгодное сотрудничество – ряд крупных проектов в сфере дорожного строительства и импорта нефти и газа в КНР уже действуют. 

Гращенков утверждает, что в дальнейшем Средняя Азия станет основным полигоном, на котором столкнуться интересы России и Китая.   

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