На данный момент местную похоронку курирует Сергей Смирнов. Он известен своими криминальными связями с «Бандой санитаров», а также тем, что является спецпредставителем губернатора Петербурга Александра Беглова.

Казалось бы, мусорная и транспортная реформы уже практически добили Петербург, однако не тут то было. Новая, уже «похоронная реформа» может добавить городу серьезных проблем. Об этом сообщили в Telegram-канале «Агентство новостей политики».

В последние дни по интернету ходили слухи о предстоящей «похоронной реформе». СМИ сообщали, что ритуальный бизнес в России может изменится. Так, депутаты Госдумы планируют сделать похороны госуслугой. При этом все похоронные агентства будут внесены в единый реестр. Изменения также коснутся и ужесточения надзора за состоянием кладбища.

«В шутку в декабре писали, что для полного коллапса государственной власти в Петербурге не хватает «похоронной реформы». Но оказывается, что это не шутка. Знаем заранее чем всё закончится – интересы «похоронной мафии» при создании очередного «единого оператора» (по факту – частной лавки по захоронению) учтены не будут и помимо мусора будут гнить покойники», – сообщается в публикации в Telegram-канала «Агентство новостей политики».

Возможные последствия «похоронной реформы» могут только добавить Северной столице проблем. К тому же Санкт-Петербург уже пострадал от «уборки» отходов «Невским экологическим оператором». За короткие сроки город превратился в заснеженную помойку.

Стоит напомнить, что сейчас курирует питерскую похоронку Сергей Смирнов, который является спецпредставителем губернатора Петербурга. Его также связывают с так называемой «Бандой санитаров». Криминальное прошлое Смирнова не добавляет оптимизма предстоящей «похоронной реформе» в Петербурге.

СМИ пишут о том, что наделение Смирнова полномочиями может развязать передел похоронного бизнеса в Северной столице. По данным журналистов, серьезное влияние на чиновника оказывает Павел Беляев, который еще в 2018 году вышел по УДО. А вот главарь «Банды Санитаров» Валерий Бурыкин до сих пор отбывает срок в местах не столь отдаленных.

Напомним, еще 25 лет назад Бурыкин и Беляев взяли под контроль петербургские морги. За пять лет работы им удалось поставить на должности санитаров подконтрольных людей. Сами же лидеры ОПГ брали у родственников деньги для ускоренной обработки трупов. При этом с живыми разговор у них был короткий. На счету преступников множество тяжких и особо тяжких преступлений.

Дружбу Смирнова и Беляева также доказывают фотографии из личного архива. Ее журналисты опубликовали еще давно. При этом связь между ними предположительно наладил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Чиновник при этом делает вид, что не знает о жестоких расправах бывшей ОПГ.