Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранные коммунальщиками Смольного наледь и снег на крышах, из-за чего нередко случаются протечки. Например, накануне затопило квартиру режиссера Алексея Германа-младшего в доме Довлатова на улице Рубинштейна. Он рассказал, что из-за протечки пострадал свежий ремонт.

«У меня течет, у соседей течет, а у них дети маленькие, сырость, грибок, всем положить. Не могу уже. Постоянно все рушится, постоянная сырость, воняет, жижа сверху. Потолки обваливаются», – пишет Герман-младший.

Напомним, петербуржцы с начала декабря жалуются на плохую уборку крыш от снега и сосулек, жертвами которых к сегодняшнему дню стали десятки петербуржцев. Вчера, 7 декабря, убило дворника упавшей с крыши ледяной глыбой, а за день до этого сосулька свалилась на голову беременной женщине.

Если говорить о протечках, то больше всего страдают разрушающиеся дома в историческом центре. Помимо потопов в квартирах из-за плохого состояния кровли, с домов регулярно падает штукатурка, водосточные трубы и т.д.

Градозащитники не первый год пытаются обратить внимание администрации губернатора Александра Беглова на критическое состояние объектов культурного наследия, однако работ по их сохранению практически не ведется.