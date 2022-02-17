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В ближайшее время заморозки должны вернуться в Петербург. У петербуржцев еще есть возможность насладиться весенним теплом, однако неубранные от снега дороги, глубокие лужи и повсеместная наледь никуда не делась. Снег всю зиму не убирали, поэтому даже длительное потепление не помогло сократить количество сугробов. Смольный также не торопится убирать снег, по всей видимости, надеясь, что он растает.

В Выборгском районе, например, у дома №25 образовался невероятных размеров ледяной «горбыль», который создает для пешеходов почти непреодолимую естественную преграду. Особенно тяжело пройти по «горбылю» пенсионерам и родителям с колясками.

Петербуржцы жалуются Комблагу на заваленные грязным снегом тротуары Петербуржцы жалуются Комблагу на заваленные грязным снегом тротуары

В Приморском районе ситуация не лучше: там пешеходы должны ежедневно ходить по обледенелой колее, альтернативой которой приходятся либо сугроб, либо лужи. По Фермскому шоссе от железнодорожного переезда в сторону
ГПБ № 3 постоянно ходят как пациенты, так и работники медучреждений.

А в Калининском районе другая проблема – там Комблаг с самого начала холодов не может убрать снег с улицы в районе дома №5 на Брянской улице. Кроме того, городские службы устроили целое снегохранилище на газоне, в результате чего ограждения не выдержали веса спрессованного снега и превратились в металлолом.  А ведь металлическую конструкцию установили совсем недавно – в 2021 году.

Петербуржцы жалуются Комблагу на заваленные грязным снегом тротуары

Следует отметить, что несмотря на плюсовую температуру, в Петербурге по сей день наблюдаются снежные завалы, на которые продолжают жаловаться горожане через портал «Наш Санкт-Петербург». Коммунальщики пообещали, что они решат все накопившиеся проблемы до 4 марта, однако горожане считают, что скорее уж снег растает сам, чем комблаг начнет шевелиться.

В течении зимнего сезона 2021-2022 Комитет по благоустройству уже успел дискредитировать себя по всем пунктам, поэтому жители города уже не верят словам коммунальщиков и продолжают страдать из-за ужасной уборки улиц. Команда губернатора Санкт-Петербурга больше не вызывает доверия у петербуржцев.

 

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