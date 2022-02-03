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Жители Петербурга негативно отнеслись к визиту губернатора Александра Беглова в Белоруссию. Особенно их возмутила его попытка пропиариться на теме блокады.

Петербуржцы не раз критиковали своего губернатора за постоянные «блокадные пляски». Зная отношение жителей города к этой священной теме, Беглов затрагивает ее чуть ли не в каждом выступлении. Вот и в Минске он вместе с президентом Александром Лукашенко присутствовал на открытии в белорусской столице экспозиции «Символы блокадного Ленинграда».

Однако создать образ заботливого губернатора, который печется о нуждах блокадников, Беглову плохо удается. Пользователи соцсетей справедливо отмечают, что пока глава Смольного произносит красивые речи, прошедшие блокаду пенсионеры и ветераны своим руками расчищают снежные завалы.

Петербуржцы недовольны пиаром Беглова на теме блокады

По мнению некоторых пользователей, «топорность» попыток Беглова особенно ясно видна на фоне его неспособности решать городские проблемы. В частности, губернатор не может наладить конструктивный диалог с бизнесом.

Петербуржцы недовольны пиаром Беглова на теме блокады

Как утверждают источники, аренда самолета, на котором делегация Петербурга во главе с Бегловым совершила перелет в Минск, обошлась городскому бюджету в 5-6 миллионов рублей. По мнению петербуржцев, лучше было бы, если бы эти деньги пошли на нужды тех же блокадников.

Петербуржцы недовольны пиаром Беглова на теме блокады

С возмущением петербуржцы отнеслись к тому, что среди артефактов, подаренных Бегловым Лукашенко, был блокадный хлеб. По их мнению, недопустимо относиться к священному символу блокады как к обыкновенному сувениру. По мнению общественного деятеля Эрнеста Макаренко, такое вообще не укладывается в голове.

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