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Петербуржцы по-прежнему стоят в длинных очередях за помощью врачей, несмотря на заявления комздрава Смольного о стабилизации положения. Происходящее прокомментировал член комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутат ЗакСа Игорь Высоцкий. Он отметил, что ситуация продолжает оставаться тяжелой.

Парламентарий заявил, что на заседании комиссии по здравоохранению в четверг будет обсуждаться данная проблема.

«Людей жалко всегда, когда есть какая-то недоработка. Я долгое время возглавлял комиссию по делам ветеранов, я к ним отношусь с большим уважением, мне их в первую очередь жалко, а сейчас и молодое поколение болеет. Когда у меня бывшая жена заболела, к ней врач пришел только на третий день. Я увидел, как они ходят и сколько вызовов, я понимаю, в какой ситуации они находятся»,- сказал Высоцкий.

Ранее СМИ писали, что нововведения Смольного в виде системы дистанционного закрытия больничных не возымели успеха. Эта система должна была упростить открытие и закрытие больничных листов, но до сих пор работает с перебоями.

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