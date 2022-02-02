Власти Петербурга объявили, что старшеклассников переведут на дистанционную форму обучения в связи с распространением штамма «Омикрон». Однако избирательная политика Смольного вызвала негодование как у родителей, так и у экспертов.

Таким образом, в период с 2 по 13 февраля учащиеся 7-11 классов будут обучаться на дому, в то время как ученики младших классов продолжать заниматься очно. Подобное решение удивило бывшего муниципального депутата МО «Нарвский округ» Анну Каруличеву. В беседе с журналистами она отметила, что ей непонятно, чем руководствовался чиновничий аппарат во главе с губернатором Александром Бегловым, когда согласовывал перевод подростков на «дистант».

«Если дети в седьмом классе, если они разносят коронавирус, заражают окружающих, то и в шестом классе тоже. Догадываться, чем руководствовались наши власти — это так сложно и непонятно», — подчеркнула Каруличева.

Бывший мундеп предположила, что Смольный таким образом хочет замотивировать горожан вновь пройти курс вакцинации. Однако у многих петербуржцев такие действия вызвали негодование, что в конечном счете приведет к росту недовольства в обществе.