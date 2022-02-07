Белый дом главной угрозой для себя считает Китай, а антироссийской истерикой, связанной с якобы готовящимся «нападением РФ» на Украину он маскирует свой страх перед Пекином, считает журналист Саймон Тисдолл.

В своей публикации в издании The Guardian он напоминает, что даже президент Украины Владимир Зеленский уже не верит в сказки о «нападении» и требует прекратить нагнетать обстановку. Также абсолютно спокойно и сдержанно ведут себя президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Голоса о будущем «вторжении», слышатся только от США и Великобритании, причем прогнозы обрастают все новыми деталями, придумываемыми буквально на ходу.

Когда США выдохнутся и не смогут больше сочинять новые «сценарии войны», они вместе с Британией сообщат, что победили РФ, а Европа заявит, что предотвратила вооруженное столкновение дипломатическим путем.

Все дело в том, что президент США Джо Байден намеревается бороться с Китаем, а не с Россией. Однако Пекин и Москва постоянно углубляют сотрудничество, что пугает Вашингтон. Байден опасается Китая и поэтому раздувает историю с «нападением РФ» на Украину, сопровождая ее слишком уж преувеличенной реакцией.