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Если Украина войдет в состав Североатлантического альянса, на ее территории появятся ракеты Соединенных Штатов, направленные на Москву. Но это далеко не все проблемы, с которыми столкнется РФ в случае такого сценария развития событий, считают китайские эксперты.

В своей публикации в издании NetEase они рассказали, что вступление Украины в НАТО может одновременно стать началом новой Крымской войны. Если Киев развяжет ее, то США отправят в страну свои войска для содействия ВСУ, так как у них имеются свои планы на полуостров.

Этим самым планам не суждено было сбыться в 2013-2014 годах, так как РФ моментально отреагировала на государственный переворот в Киеве и присоединила полуостров. В противном случае там давно бы появились американские военные базы, контролирующие всю акваторию Черного моря.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что именно Альянс во главе с США подталкивает Киев к войне с Россией, а Москву провоцирует к нападению на Украину. В его интересах развязать Третью мировую войну и пока он не готов отказаться от этой цели.

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