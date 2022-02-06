На учениях в Китае российский истребитель Су-35 не сумел справиться с китайским J-10 в показательном воздушном сражении. Это вызвало ряд вопросов в целесообразности заключения новых контрактов на поставки этого самолета, пишет издание NetEase.

Авторы отмечают, что возможности российского самолета разочаровали командование НОАК. Никто не ожидал, что Су-35 проиграет дуэль истребителю Chengdu J-10. Вместе с тем эксперты заявляют, что 2,5 миллиарда долларов, которые КНР потратила на контракт с РФ, окупят себя получением необходимых Пекину технологий.

Так, Китай давно намеревался разобраться в конструкции двигателя, который благодаря управляемому вектору тяги обеспечивает высокую маневренность самолета. Кроме того, еще более важной является возможность получить технологию обработки и соединения сплавов из титана, которые РФ применяет в своих истребителях. Все это поможет КНР улучшить производство собственный боевых самолетов, сообщают авторы издания.