Нерасторопность Смольного по уборке наледи привела к травмированию 140 детей

Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. В обращении он поинтересовался тем, как много взрослых и детей пострадали из-за некачественной работы коммунальных служб Смольного.

В ответ на депутатский запрос ведомство предоставило данные в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Информацию Вишневский опубликовал в личном Telegram-канале. Из отчета следует, что жертвами стали более 3 000 человек. Среди них 141 ребенок. Большинство пострадавших госпитализированы.

Отметим, что в первую очередь ответственность за ситуацию лежит на Смольном и подконтрольных ему структурах. С начала зимнего сезона петербуржцам приходится мириться со снегом, «сосульками-убийцами» и наледью на улицах города. Некачественная уборка приводит к многочисленным ДТП.

Примечательно, что Вишневский уже указывал на бездействие чиновников из администрации губернатора Александра Беглова. В Смольном до сих пор не разобрались с сугробами на проезжей части.