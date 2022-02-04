читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. В обращении он поинтересовался тем, как много взрослых и детей пострадали из-за некачественной работы коммунальных служб Смольного.

Нерасторопность Смольного по уборке наледи привела к травмированию 140 детей

В ответ на депутатский запрос ведомство предоставило данные в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. Информацию Вишневский опубликовал в личном Telegram-канале. Из отчета следует, что жертвами стали более 3 000 человек. Среди них 141 ребенок. Большинство пострадавших госпитализированы.

Отметим, что в первую очередь ответственность за ситуацию лежит на Смольном и подконтрольных ему структурах. С начала зимнего сезона петербуржцам приходится мириться со снегом, «сосульками-убийцами» и наледью на улицах города. Некачественная уборка приводит к многочисленным ДТП.

Примечательно, что Вишневский уже указывал на бездействие чиновников из администрации губернатора Александра Беглова. В Смольном до сих пор не разобрались с сугробами на проезжей части.

Вам может понравиться

Милитарист: БПЛА Bayraktar TB2 ударил по Донбассу, один ополченец погиб

Беспилотный аппарат «Байрактар ТБ2», принадлежащий ВС Украины, нанес удар по территории самопровозглашенной ДНР. В результате атаки погиб один ополченец, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Милитарист». Авторы проанализировали данные

Infostart: Венгрия считает ненужными дополнительные войска НАТО на своей территории

Венгерское военное руководство не считает передислокацию российских войск вдоль границы с Украиной подготовкой к «вторжению» и отмечает, что Венгрия не нуждается в подкреплениях войсками НАТО. Об этом заявил министр обороны

Петербуржцы недовольны пиаром Беглова на теме блокады

Жители Петербурга негативно отнеслись к визиту губернатора Александра Беглова в Белоруссию. Особенно их возмутила его попытка пропиариться на теме блокады. Петербуржцы не раз критиковали своего губернатора за постоянные «блокадные пляски».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 февраля – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 4 февраля – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 4 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 4 февраля – пасмурно, до 2 °C |