Эскалация украинских обстрелов в Донбассе на прошлой неделе полностью игнорируются в западных СМИ, критикующих сейчас признание Россией ДНР/ЛНР и переброску войск на их территории. На это указывает в своей статье в The National Interest Дэвид С. Хендриксон – президент JQAS (американской сети подготовки специалистов в сфере внешней политики). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Большим событием стало решение Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР), после чего последовал ввод российских «миротворцев» на их территорию. Это сигнализирует об отказе России следовать Минскому процессу, которая теоретически сохранялась в течение последних семи лет», – пишет Хендриксон.

По его мнению, Минские соглашения, «формула которых так понравилась дипломатам в Германии и Франции и была сочтена приемлемой для России, с самого начала была совершенно далека от фактов на местах». Украинцы восприняли «Минск-2» как диктат, они категорически против предоставления автономии Донбассу. Точно так же жители ДНР и ЛНР недовольны «минской формулой» и не намерены верить никаким заверениям Киева. Тот факт, что Киев ничего не предложил, в сочетании с семилетними обстрелами лишь подтвердили этим людям, что реинтеграция в Украину крайне ущемляет их интересы.

«Привести к принятию Минской формулы каждую противоборствующую сторону можно было только благодаря диктаторскому влиянию соответствующих держав-покровителей. В основном из-за того, что украинцы так и не сделали требуемого первого шага и не получили указаний США изменить свою позицию, это так и осталось мертвыми буквами. Признание Россией ДНР и ЛНР дает формальное свидетельство о смерти, но труп, которому уже семь лет, ни разу не подавал признаков реальной жизни», – констатирует Хендриксон.

Признание Россией этих двух государств имеет основной смысл и цель противодействовать в случае попытки Украины вернуть Донбасс военной силой. Логика в этом проста: Украина имеет военное превосходство над ДНР и ЛНР, Россия имеет военное превосходство над Украиной. Украинские силы на Донбассе оцениваются от 100 000 до 125 000 человек, тогда как численность воинских формирований в ЛНР и ДНР составляет менее 50 000 человек.

«Если Украине придется столкнуться напрямую с силами России, ее войска совершенно не подготовлены и плохо оснащены для такой задачи. Но события последних дней говорят о том, что отсутствие прямой военной поддержки США не остановило украинских военных. Они затеяли большую эскалацию», – отмечает Хендриксон.

Это отрицают украинские власти и Госдепартамент США, но на картах, опубликованных наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), детализирующих взрывы в Донецкой и Луганской областях с 18 по 20 февраля , четко видно обратное. За 18 февраля зафиксировано более 1400 взрывов снарядов и минометных мин, около 2000 взрывов – в последующие два дня. Судя по картам ОБСЕ, от двух третей до трех четвертей мест разрывов находились на «пророссийской» стороне от разграничительной линии.

«Этот уровень активности знаменует собой большие изменения. Среднее значение за предыдущие 30 дней составляло около 60 взрывов в день», – подчеркивает .

Госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье назвал это «провокациями, устроенными российскими или сепаратистскими силами под чужим флагом». Из чего напрашивается крайне сомнительный вывод, что практически все боеприпасы расходовались лишь на «пророссийской стороне» – часть для удара по украинцам, а много большая часть – для обстрелов «самих себя»?

«Военным, видимо, не являющимся достаточными экспертами в этой сфере, администрация США не стала разъяснять, как удалось разместить артиллерию и минометы, чтобы сделать подобные вещи так, что это ускользнуло от внимания наблюдателей и камер ОБСЕ», – язвительно комментирует это Хендриксон.

По его словам, «практически гарантировано, что не произойдет» предоставления реальных доказательств словам Блинкена данными от широко разрекламированных «мощных разведывательных возможностей» США и НАТО на востоке Украины.

«Таким образом, чиновники администрации и корпоративные СМИ широко писали о «гнусном российском заговоре» – о «провокационных» взрывающихся боеприпасах на окраинах Донецка и Луганска, – но ни одно из сообщений СМИ не удосужилось упомянуть данные ОБСЕ, как и того, что эта наблюдательная миссия вообще существует», – отмечает Хендриксон.

Он считает: гораздо более вероятен украинский расчет усиливать обстрелы без американской военной поддержки, состоящий в том, что это усилило бы желание Запада ускорить перевооружение Украины.

«Какими бы ни были мотивы, украинская эскалация на прошлой неделе вместе с признанием Россией ДНР и ЛНР и переброской ее войск на их территории выводят конфликт на новый уровень – контроля над территорией восставших республик. Это, а не фантастические сценарии завоевания Украины, придуманные «разведкой США», и является стержнем всей полемики. Если произойдет дальнейшая эскалация, она, вероятно, будет заключаться в нанесении российскими воздушными ударами украинской артиллерии вблизи линии соприкосновения. Но даже более крупная операция гораздо больше напомнит действия России против Грузии в 2008 году, чем советское вторжение в Афганистан в конце 1979 года», – считает Хендриксон.

Он также напомнил, что Уильям Уокер, американский дипломат, возглавлявший Контрольную миссию в Косово, посчитал в 1999 году обнаружение сорока пяти убитых косоваров (без доказанных фактов причастности к этому именно сербов) «свидетельством геноцида» и оправданием военного удара США и НАТО против Югославии.