читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Превосходство российских ВКС над украинской армией очевидно, поэтому в случае вооруженного столкновения они обязательно атакуют склады с вооружением и боеприпасами, а также базы хранения техники, пожаловался бывший глава СНБОУ Александр Турчинов.

Он заявил, что и технику, и вооружение, необходимо срочно рассредоточить по большому количеству баз. В противном случае в начале гипотетической войны президент Украины Зеленский будет вынужден обратиться к народу с заявлением, что ВСУ нечем защищать страну из-за взорванных арсеналов.

Причиной всех бед, по мнению Турчинова, является игнорирование действующими властями необходимости в финансировании ракетных программ. Российские ВКС имеют на вооружении ракеты, которые Киев может получить только в фантазиях, поэтому они просто уничтожат склады и одержат победу буквально за несколько часов.

Вам может понравиться

Погребинский: Зеленский больше не нужен кураторам из США, поэтому новый майдан не за горами

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского совсем скоро может оборваться. Глава государства больше не нужен Великобритании и США, поэтому они поступят с ним так же, как и со своими «партнерами»

Sina: Украина помешала Западу загнать Россию в ловушку

Авторы китайского издания Sina заявили, что Украина помешала планам США загнать Россию в ловушку. Об этом сообщает «ПолитРоссия». В своей статье журналисты попытались объяснить, почему в США постоянно говорят о
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту

Корабли ВМФ России заблокировали украинский флот в Азовском море

Согласно уведомлению NOTAM, которое в минувший вторник выпустила Россия, нейтральные воды Азовского моря перекрываются почти полностью. Из-за этого все корабли Украины, которые находятся в портах Мариуполя и Бердянска оказались заблокированы.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |