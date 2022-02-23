Превосходство российских ВКС над украинской армией очевидно, поэтому в случае вооруженного столкновения они обязательно атакуют склады с вооружением и боеприпасами, а также базы хранения техники, пожаловался бывший глава СНБОУ Александр Турчинов.

Он заявил, что и технику, и вооружение, необходимо срочно рассредоточить по большому количеству баз. В противном случае в начале гипотетической войны президент Украины Зеленский будет вынужден обратиться к народу с заявлением, что ВСУ нечем защищать страну из-за взорванных арсеналов.

Причиной всех бед, по мнению Турчинова, является игнорирование действующими властями необходимости в финансировании ракетных программ. Российские ВКС имеют на вооружении ракеты, которые Киев может получить только в фантазиях, поэтому они просто уничтожат склады и одержат победу буквально за несколько часов.