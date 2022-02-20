Земле грозит падение тысяч искусственных спутников. Беспокойство из-за ситуации выразили авторы издания «Свободная пресса».

В пример приводится ситуация, когда недавно в Пуэрто-Рико жители могли наблюдать за падением аппаратов Starlink компании SpaceX Илона Маска. Как отмечается, компания заявила, что 40 спутников были повреждены и стали космическим мусором. Но информации о том, сколько из них упали на Землю, сейчас нет.

Согласно заявлениям представителей SpaceX, все обломки должны сгореть в атмосфере. Однако реальность может быть иной, тем более что прецеденты уже были – несколько лет назад недалеко от Сиэтла упали крупные части ракеты-носителя Falcon.

Повод для волнений действительно есть, так как сейчас на орбите находится множество спутников и огромное количество мусора, которое специалисты даже не могут подсчитать. С другой стороны, Маску не повезло, так как он в неудачное время запустил спутники – вместе с геомагнитной бурей, которая и привела к их падению.

Отмечается, что в будущем специалисты займутся проблемой космического мусора. Сейчас же, в случае угрозы падения космических объектов на Землю, могут применить системы ПВО. Отслеживанием крупных объектов занимаются радиолокационные станции.

Недавно мы сообщали о том, что в начале марта неуправляемая ракета столкнётся с Луной. Как было заявлено, она врежется в спутник Земли со скоростью около девяти тысяч километров в час.