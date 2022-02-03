Западные эксперты внимательно изучили фотоснимки, сделанные из космоса и опубликованные компанией Maxar Technologies 1 февраля, после чего заявили, что военнослужащие РФ готовы в любой момент задействовать свою технику и вооружение для боевых действий. На эту мысль их сподвигло изображение палаток, которые раньше разглядеть не удавалось.

Тенты и палатки появились на западных границах РФ, а также на полигонах Опус (Крым) и Ангарский. То же самое эксперты увидели и в Брестской области на территории Белоруссии. Они заявили, что палатки размещены рядом с техникой, поэтому военнослужащие могут использовать ее в любой момент времени как только поступит приказ.

Российское Минобороны в ответ заявило, что в настоящий момент идет подготовка к учениям с белорусскими войсками «Союзная решимость-2022». Начало маневров намечено на 10 февраля.