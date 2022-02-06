Белоруссия восстанавливает старую советскую авиабазу в Гомельской области, которую намеревается передать российским ВКС. Об этом со ссылкой на местное издание «Флагшток» рассказал портал Avia.Pro.

Аэродром неподалеку от населенного пункта Зябровка три десятилетия простаивал без дела и пришел в запущенное состояние. Однако в январе его внезапно оцепила военная милиция. Кроме того, на картах учений «Союзная решимость-2022» появилось обозначение скопления российских войск именно в этом районе, что может указывать на передачу авиабазы ВКС РФ.

Эксперт портала Avia.Pro считает, что для президента Беларуси Александра Лукашенко сейчас выгодно разместить стратегическую авиабазу РФ на территории страны. В ситуации, когда НАТО активно перебрасывает войска в Польшу и другие европейские страны, войска РФ помогут обеспечить безопасность Белоруссии и всего Союзного государства.