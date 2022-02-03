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Учёные заявили, что мозг человека воспринимает мир с заметной задержкой.

По словам специалистов, мозг демонстрирует картинки из 15-секундного прошлого. Установить это удалось во время исследования, в котором приняли участие сто добровольцев.

Им транслировали ролик длиной в 30 секунд с изменяющимися лицами. После завершения видео нужно было назвать лицо, которое демонстрировалось в конце записи. Оказалось, что участники эксперимента почти во всех случаях называли лицо, которое на самом деле было в середине видео.

Как заявили учёные, если бы окружение воспринималось в реальном времени, то люди видели бы дергающиеся тени и движущиеся объекты. В итоге получается, что 15-секундная задержка является защитой для качественного восприятия мира.

Ранее учёные сообщили, что коронавирус оказывает на мозг весьма опасное воздействие. Как было заявлено, последствия могут быть даже хуже, чем от болезни Альцгеймера.

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