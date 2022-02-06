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Обострение конфликта на Донбассе может вынудить Германию развернуть дополнительные силы на территории Литвы. Однако сначала Берлин проведет переговоры с Вильнюсом, чтобы понять, какие меры предпринимать для обеспечения его безопасности, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

В интервью немецкой медиагруппе Funke она пояснил, что Берлин возглавляет натовскую боевую группу в Литве и до сих пор этого было достаточно для безопасности прибалтийского государства. Однако если ситуация изменится, Вильнюсу будет доступен дополнительный военный контингент.

Боевые группы Альянса, которые находятся под командованием ФРГ, Канады, Соединенных Штатов и Великобритании, созданы для отражения нападения потенциального противника. При этом их главная задача – продержаться до прихода подкрепления.

В интервью Ламбрехт также заявила, что после очередного обращения украинского посольства, которое постоянно требует у Берлина оружия, Минобороны не изменило свою позицию и не собирается начинать поставки.

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