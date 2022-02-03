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На границе остается низкая вероятность «нападения России» и эскалации ситуации, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он не разглядел в действиях РФ каких-либо признаков подготовки к «вторжению».

Министр ответил, что украинская разведка постоянно отслеживает малейшие перемещения российских войск, сравнивает обнаруженные изменения с той информацией, которую предоставляют западные партнеры. Все это показывает, что на границе не создаются ударные подразделения ВС РФ.

Также глава военного ведомства отметил, что Киев с пониманием относится к совместным белорусско-российским учениям «Союзная решимость-2022», не собирается устраивать провокации, направленные против участников этих маневров, а также надеется, что никаких агрессивных действий в его сторону тоже не будет.

По словам Резникова, за учениями, которые еще даже не начались, уже наблюдают все силовые структуры Украины из пяти граничащих с Белоруссией регионов.

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