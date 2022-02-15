Ценность российских зенитно-ракетных комплексов С-500 в качестве потенциальных «убийц» стелс-истребителей F-35 и F-22 очень многими экспертами на Западе ставится под сомнение. Эти утверждения оспорили аналитики американского военного издания Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

ЗРК С-500, поступивший на вооружение в 2021 году, обеспечил российской сети противовоздушной обороны дополнительный более высокий уровень и в настоящее время не имеет равных в мире по своим характеристикам. Система имеет дальность поражения 600 км, что в три раза больше, чем у ближайших западных конкурентов – систем THAAD и Patriot, неспособных стрелять дальше 200 км.

С-500 обладает уникальной способностью перехватывать маневренные гиперзвуковые ракеты со скоростью, превышающей 10 Маха, тогда как его предшественник С-400 рассчитан против целей, имеющих скорость до 8 Маха. Дополнительные функции, за которые ценится С-500, включают очень высокую степень ситуационной осведомленности с дальностью обнаружения воздушных целей в 800 км, возможность перехватывать спутники и межконтинентальные баллистические ракеты, а также его способность объединяться в сеть с более старыми системами ПВО, такими как С-400.

В то время как предыдущая система С-400, поступившая на вооружение в 2007 году, была разработана с учетом нейтрализации целей-«невидимок», таких как истребители F-22 и F-35 ВВС США, ценность С-500 против таких целей неоднократно подвергались сомнению. Хотя С-500 также проектировался, чтобы быть в состоянии нейтрализовать цель размером с истребитель, а более мощные датчики и точные ракеты делают его потенциально очень грозным в такой роли.

Тем не менее, система С-500 была разработана далеко не в первую очередь именно для борьбы с истребителями или другими тактическими самолетами. Прежде всего, она ориентирована на нейтрализацию «особо важных целей», таких как стратегические бомбардировщики, стратегические баллистические ракеты, спутники и космопланы.

Системы более низкого уровня, такие как С-400, и другие дальнобойные дополнения, такие как «Бук-М2» или С-350, предназначены нести основную ответственность за борьбу с тактическими самолетами противника. Однако, даже если С-500 не столкнется с ними напрямую, он способен внести важный вклад в эту борьбу. Мощные и максимально защищенные от помех датчики системы при подключении к сети С-400 и других систем меньшей дальности обеспечат им большую ситуационную осведомленность и позволят лучше поражать цели-невидимки.

С-500 также хорошо оптимизирован для нейтрализации самолетов поддержки, жизненно важных для любых эффективных операций стелс-истребителей противника, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), которые координируют истребительные подразделения НАТО. Самолеты-заправщики являются еще одной заметной целью и являются ключом к тому, чтобы позволить истребителям преодолевать большие расстояния, не полагаясь на внешние топливные баки, которые ставят под угрозу их основное свойство – радиолокационную малозаметность.

Американские истребители-невидимки, включая F-22, и особенно более легкий F-35, имеют гораздо меньшую дальность полета, чем F-15 предыдущего поколения или современные российские истребители, такие как Су-30СМ2 и Су-57, то есть даже в Европе, а тем более – в Тихом океане, им будет трудно работать без дозаправки в воздухе. А поскольку такие танкеры уязвимы для атак С-500 на расстоянии до 600 км, это может серьезно изменить правила игры. В случае сбития танкеров истребителям придется совершать аварийную посадку, поскольку они не смогут вернуться на базу.

Спутники, используемые для связи, навигации, наблюдения и наведения оружия, если они будут нейтрализованы С-500, также серьезно затруднят действия подразделений истребителей-невидимок противника. Таким образом, хотя перед С-500 вряд ли будет поставлена ​​задача прямого поражения вражеских истребителей-невидимок, его возможности позволяют серьезно снижать их эффективность за счет ключевых вспомогательных целей, которые он способен нейтрализовать на экстремальных дистанциях.