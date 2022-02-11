Сделка с Францией стоимостью 8,1 миллиарда долларов вряд ли будет способна заменить для Индонезии отказ от закупки российских Су-35, считают аналитики американского военного издания Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

10 февраля министерство обороны Франции подтвердило, что Индонезия планирует заказать 42 истребителя Rafale в рамках сделки на сумму 8,1 миллиарда долларов. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил об этом на встрече со своим французским коллегой Флоренс Парли, которая в ответ заверила: «Наше стратегическое партнерство выиграет от углубления новых связей в области обороны».

Сделка делает Индонезию крупнейшим оборонным клиентом Франции в Юго-Восточной Азии, несмотря на то, что в прошлом эта страна эксплуатировала только американские и российские истребители.

Министерство обороны Индонезии ранее, в феврале 2018 года, объявляло о достигнутой договоренности на приобретение 11 тяжелых истребителей Су-35С по контракту на сумму 1,1 миллиарда долларов. Это приобретение было отменено после того, как Соединенные Штаты пригрозили Джакарте экономическими санкциями, если она осуществит такую покупку. Случай Индонезии стал самым ярким примером, когда приобретение Rafale было обусловлено отказом страны от приобретения Су-35 в результате политики США.

Если Индонезия продолжит реализацию своих планов закупки, истребители Rafale будут стоить ей примерно по 193 миллиона долларов каждый, по сравнению со всего 100 миллионами долларов за Су-35. Это несмотря на то, что Rafale приобретается в гораздо больших количествах, и на то, что Су-35 имеет на 180% больший взлетный вес с полной нагрузкой и почти вдвое большую выносливость, чем Rafale, а также гораздо больший набор датчиков и двигатели, которые на 90% мощнее.

Двигатель АЛ-41 российского самолета с тягой 142,2 кН является самым мощным среди всех истребителей четвертого поколения, в то время как двигатель М88 Rafale имеет в этом ряду самый слабый показатель тяги – всего 75 кН.

Тяжелый Су-35 представляет собой самолет значительно более высокого класса, который считался естественным преемником индонезийских истребителей Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении ВВС страны. Переход на Rafale заставит ВВС Индонезии инвестировать значительно больше средств в переобучение и изъять российское техническое оборудование и вооружение со старых истребителей Сухого, а не использовать их с новым поколением.

Покупка Rafale, со всей вероятностью, гарантирует, что ВВС Индонезии не будут иметь качественного паритета с соседями, располагающими более тяжелыми и современными истребителями. Сингапур и Австралия используют истребители-невидимки F-35, первый также использует F-15SG Eagles, а последняя полагается на F-18F Super Hornet – каждый из этих типов боевых самолетов имеет значительные преимущества по характеристикам по сравнению с Rafale.