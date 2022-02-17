Кампания Запада о «кризисе» вокруг Украины приводит ко все большему наращиванию войск США в Восточной Европе под предлогом «сдерживания России». При этом юго-восточный фланг НАТО считается военными планировщиками особо сложным, поскольку, как показали прежние учения в Карпатах, наземным силам альянса с трудом удавалось преодолевать «узкие извилистые дороги, нередко перекрытые стадами овец».

То же самое в текущем развертывании предстоит сделать батальону Stryker армии США, перебрасываемому сейчас из Германии в Румынию, сообщает Military Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Вооруженные силы США имеют в среднем почти 80 000 военнослужащих, находящихся на ротации или на постоянной основе в Европе. Теперь туда отправляются еще тысячи солдат для усиления. Около 3000 военнослужащих направлено в Польшу, чтобы присоединиться к 1700, уже дислоцированным там для демонстрации приверженности Америки союзникам по НАТО. Их задачей будет обучение и сдерживание, а не участие в боевых действиях в Украине», – пишет Military Times.

В 1980-х годах войска США в Европе насчитывали 200 000 человек, но к 2015 году их число сократилось до 33 000. При этом присутствие армии США в основном осталось сосредоточенным в Германии и Италии – сравнительно далеко от восточного фланга НАТО. США начали менять курс после 2014 года, возвращая войска и технику обратно в Европу и запрашивая на это дополнительное финансирование.

Программа, получившая название «Европейская инициатива сдерживания», достигла пика финансирования в 6,5 млрд долларов в 2019 финансовом году. После реализации ряда «разовых расходов», таких как инфраструктурные проекты, в 2021 финансовом году ее фонд составил 4,5 миллиарда долларов, в эту сумму были включены и 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Армия США в конце прошлого года объявила о формировании «полностью боеспособного» 5-го корпуса с передовым штабом в Польше, созданном для защиты восточноевропейских союзников. Кроме того, в Европе сформированы многодоменная оперативная группа и тактическое ракетно-артиллерийское командование.

Войска США также входят в состав батальонов расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. «Но эти подразделения не смогут в одиночку остановить крупное российское вторжение. Потребуются более тяжелые силы, чтобы у НАТО было достаточно времени для подключения своей авиации», – отмечает Military Times.

Сейчас боевая группа пехотной бригады из 82-й воздушно-десантной дивизии развертывается в Польше. Мотопехотный батальон Stryker, постоянно дислоцированный в Германии, отправлен для выдвижения через Чехию, Словакию и Венгрию, чтобы попасть в Румынию и присоединиться к уже находящимся там 900 военнослужащим.

Ведущие эксперты США и НАТО говорят, что на фоне «перспективы вторжения России в Украину» эти развертывания станут проверкой способности американских вооруженных сил беспрепятственно и быстро перебрасывать войска и тяжелую технику через границы нескольких стран, а также выявить и устранить потенциальные пробелы как в стратегии, так и в возможностях.

После 2014 года американские военные не раз демонстрировали, что способны быстро перебросить технику и войска через границу в Восточную Европу, чтобы «отреагировать на российскую атаку». В 2017 году в этих целях впервые была задействована ABCT (мотопехотная бригада со средствами усиления) из Форт-Карсона (штат Колорадо) для участия в крупномасштабных общевойсковых учениях Sabre Guardian.

«Доехать до полигона в Чинку (Румыния) в Карпатах было непросто, потому что единственными путями туда являются узкие извилистые дороги, нередко перекрытые стадами овец. Тем не менее, бригада успешно добралась до объекта, причем со своими танками M1 Abrams, боевыми машинами Bradley и гаубицами Paladin». Но овцы стали меньшим препятствием, чем бюрократическая волокита, связанная с перемещением военной техники, поскольку во многих европейских странах на получение необходимых разрешений могут уйти недели», – подчеркивает Military Times.

«Военная мобильность по-прежнему остается проблемой», – заявил по этому поводу генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе с 2014 по 2017 год.

Он активно призывает к созданию «военной Шенгенской зоны», имея в виду безвизовую систему, которая позволяет войскам пересекать территорию стран Евросоюза. Так, если Франция будет осуществлять выраженное желание отправить свои войска в Румынию и Болгарию, логистика такой операции все еще остается неясной.

«Они этого никогда ранее не практиковали. Это будет интересный тест, чтобы увидеть, готовы ли мы, как альянс, сделать нечто подобное», – сказал Ходжес о французах.

Эксперты США и НАТО также отмечают, что союзники сосредоточили свое стратегическое внимание на северо-восточном фланге НАТО, оставив юго-восточный фланг потенциально уязвимым. По словам Стэйси Петтиджон, аналитика CNAS, в Черноморском регионе остаются значительные пробелы.

После учений Sabre Guardian в 2017 году армия США увеличила свои масштабы и частоту учений, в том числе начала серию ежегодных учений, получивших название Defender Europe, в ходе которых отрабатывается перемещение дивизии из США в Европу, а затем ее развертывание на большой территории в ТВД, включая некоторые операции в Черноморском регионе.