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Мэр Киева и глава киевского штаба территориальной обороны Виталий Кличко разработал план, который поможет захватить ДНР и ЛНР.

В этом плане задействованы силы только киевской обороны. Свой план Клично назвал «Двойной удар» по мотивам боевика с участием Жан-Клод Вам Дамма. Указывается, что Кличко уже договорился с Энтони Блинкеном о поставках американской военной техники.

Кроме того, заявляется, что Кличко проводит переговоры с США, Великобританией и ЕС по теме о подготовке к военной операции. Помимо этого, есть информация и о том, что Кличко создал теневой штаб освобождения Донбасса, куда входят опытные военные. Реализовать план планируется в духе блицкрига – это не даст времени боевикам отреагировать и перегруппироваться.

Финансирование этого проекта планируется осуществить за счёт столичного бизнеса. Добровольцы, которые примут участие в операции, получат денежное содержание, кроме того, у них будет сохранена зарплата по месту работы. Также обещаются и другие льготы.

Ранее мы сообщали, что Кличко раскритиковал Германию, которая отказалась поставлять оружие. Он назвал отказ предательством.

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