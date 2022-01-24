читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отказ ФРГ поставлять на Украину оружие и лоббирование проекта «Северный поток-2» — это «предательство», заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что полностью разочаровался в Германии, от которой ожидал совершенно других действий.

«Я считаю, что это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда Украине угрожают российские войска сразу с нескольких границ», – заявил глава администрации украинской столицы.

Германия неоднократно заявляла, что Украине нужно не оружие, а помощь в урегулировании конфликта дипломатическим путем. Она не только отказалась делать поставки сама, но и запретила отправлять вооружение в Киев Эстонии и другим прибалтийским государствам.

При этом ФРГ заявляет о солидарности с Украиной. Так, в феврале она планирует передать Киеву мобильный госпиталь и обучить военных медиков ВСУ пользоваться его возможностями.

Вам может понравиться

Американцы заявили, что Россия более безопасная страна, чем США

Пользователи портала Reddit сравнили безопасность в Москве и городах США и Европы. Как отмечается, американка задала на портале вопрос о том, является ли Москва очень опасным городом. Она объяснила, что
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

Польский генерал Скшипчак рассказал о “войне нервов” между Россией и Западом

Россия и Запад сейчас ведут между собой «войну нервов» и пока вопрос с гарантиями безопасности для РФ не будет решен, существенных изменений ждать не стоит, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

19FortyFive: Новые российские Ту-160 пугают Запад и могут стать неприятным сюрпризом для Украины

Россия напугала Запад возобновлением производства советских бомбардировщиков Ту-160, заявил военный эксперт Роберт Фарли в издании «1945». Он пояснил, что эти стратегические воздушные машины действительно представляют серьезную опасность для Запада и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |