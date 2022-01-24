Отказ ФРГ поставлять на Украину оружие и лоббирование проекта «Северный поток-2» — это «предательство», заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он добавил, что полностью разочаровался в Германии, от которой ожидал совершенно других действий.

«Я считаю, что это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда Украине угрожают российские войска сразу с нескольких границ», – заявил глава администрации украинской столицы.

Германия неоднократно заявляла, что Украине нужно не оружие, а помощь в урегулировании конфликта дипломатическим путем. Она не только отказалась делать поставки сама, но и запретила отправлять вооружение в Киев Эстонии и другим прибалтийским государствам.

При этом ФРГ заявляет о солидарности с Украиной. Так, в феврале она планирует передать Киеву мобильный госпиталь и обучить военных медиков ВСУ пользоваться его возможностями.