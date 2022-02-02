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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» к 2030 году могут превратиться в смертоносное вооружение, сметающее с лица земли целый города, считает военный эксперт Сергей Маржецкий. Он пояснил, что для этого на них будут установлены ядерные боеголовки.

Такая модернизация гиперзвуковых ракет станет ответом на действия США, не желающих отказываться от безумной идеи включения в Североатлантический альянс Украины и Грузии. Для Вашингтона такой подход выгоден, так как не территории двух бывших советских республик можно разместить ядерное оружие с минимальным временем подлета к Москве.

Россия ответит превращением противокорабельных ракет «Циркон» в ядерные боезаряды, которые невозможно обнаружить и сбить на пути к цели. Они смогут прорвать противоракетную и противовоздушную оборону США и уничтожить стратегически важные цели на их территории – военные базы, аэродромы и прочее. Также с помощью подобных ракет РФ сможет превратить Соединенные Штаты в безжизненную пустыню.

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