Представители Сбербанка и ВТБ рассказали о работе с учётом новых санкций со стороны США. Соответствующие заявления были опубликованы на официальных сайтах организаций.

Как было заявлено, изменений в работе Сбербанка не будет. Клиенты банка могут, как и прежде, снимать деньги и пополнять свои счета, причём как в рублях, так и в иностранной валюте. Все операции можно осуществить в офисах или банкоматах Сбербанка, а также при помощи приложения на телефоне. Уточняется, что ограничений по обмену валюты на данный момент также не предвидится.

В ВТБ сообщили, что уже давно готовы к санкциям, указав, что у них было достаточно времени на подготовку к этому сценарию. По словам представителей банка, они проработали несколько планов противодействия. Как было указано, новые санкции никак не повлияют на клиентов, и они могут использовать свои средства в полном объёме.

Ранее мы сообщали, что россияне смогут делать покупки на AleExpress, несмотря на принятые США санкции. Российские продавцы также в любой момент смогут вывести средства.