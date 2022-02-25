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Представители компании AliExpress заявили, что россияне смогут совершать покупки, несмотря на санкции. Об этом сообщает издание РБК.

Так, США и ЕС ввели санкции, которые затронули некоторые российские банки. Как заявил представитель AliExpress, это не представит проблем для локальных пользователей. Согласно имеющейся информации, все платежи буду проводиться стандартно без ограничений вне зависимости от того, у какого продавца был приобретёт товар – российского и ли иностранного.

Также было отмечено, что российские продавцы смогут в любой момент совершить вывод средств – с этим тоже не будет проблем, провести необходимые операции можно будет «стабильно и в любое удобное время».

Кроме того, представить компании заявил, что ожидается сохранение такой ситуации и в будущем, включая трансграничные покупки.

Ранее в Германии заявили, что постараются не допустить отключения России от международной банковской системы SWIFT. Это было названо радикальным шагом, который никому не несёт выгоды.

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