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Начало конца коллективного Запада намечено на конец марта, заявил политолог Яков Кедми. Он отметил, что у США осталось еще немного времени подготовить свою страну, союзников по НАТО и многочисленные колонии к новому мировому порядку, правила которого огласят Россия и Китай.

Кедми предрек совместное заявление КНР и РФ, которое должно быть сделано в течение нескольких дней после окончания Паралимпийских игр. Он отметил, что Китай высказал поддержку Москве во всех международных инстанциях и сообщил о готовности углублять сотрудничество. Следующим шагом должно стать создание Альянса, который уничтожит НАТО и покончит с доминированием Соединенных Штатов.

Именно после Олимпиады станет ясно еще и то, намереваются ли Китай и Россия сотрудничать не только в военно-политических сферах. Но в любом случае коллективному Западу, который мы знаем сейчас, точно придет конец.

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