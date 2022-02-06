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Издание The Washington Post опубликовало очередную карту «нападения России» на Украину. На этот раз на ней указали те участки российско-украинской границы, на которых риск «вторжения» наиболее высок.

Наиболее перспективным направлением названы самопровозглашенные ДНР и ЛНР, у границ которых уже сосредоточено около 100 тысяч российских военнослужащих. «Нападение» с востока или северо-востока, по словам авторов, позволит вытеснить украинскую армию со всей территории Луганской и Донецкой республик.

Кроме того, в своеобразном «рейтинге», который представил портал Ura.ru, упомянуты Керченский пролив, откуда РФ может якобы нанести удар с использованием кораблей Черноморского флота, и Пинские болота в северной части Украины.

Напомним, что это далеко не первый «план» который рисуют западные СМИ. Уже третий месяц они всеми силами пытаются уговорить Россию «напасть» на Украину, но Москва упорно отказывается это делать.

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