На Солнце было зафиксировано извержение, произошедшее 15 февраля.

Как сообщается, извержение было зафиксировано космическим аппаратом EKA Solar Orbiter. Протуберанец вырвался, по словам, учёных, на 1,5 миллиона километров. Это является наиболее крупным событием за всё время, что велось наблюдение за Солнцем.

В теории, это могло весьма сильно повлиять на Землю и людей. Но выброс произошёл с обратной стороны Солнца, так что вся его сила прошла мимо Земли. Впрочем, геомагнитная буря из-за этого всё же может произойти.

Больше всего пострадали от выброса спутники Starlink Илона Маска. Их было запущено 49 штук, однако из-за выброса 40 спутников сошли с орбиты. Все они сгорели в земной атмосфере. Официально этот инцидент не комментируется.

Ещё одна геомагнитная буря должна произойти 27-28 февраля, поэтому чувствительным людям и людям с хроническими заболеваниями надо к ней подготовиться, принимать назначенные лекарства и больше отдыхать.

Ранее некоторые учёные выразили беспокойство из-за того, что на Землю могут упасть тысячи искусственных спутников. Подобные прецеденты, как было заявлено, периодически происходят.