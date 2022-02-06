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Американский истребитель F-15E предпринял попытку перехватить российские МиГ-31К, которые направлялись в Калининградскую область, однако был вынужден спасаться бегством, сообщил портал Avia.Pro.

Инцидент произошел два дня назад, когда группа российских самолетов в составе двух МиГ-31К и Ту-134 следовала в Калининград. Им навстречу с ближайшей эстонской авиабазы поднялся F-15E, который сразу же бросился на перехват. Однако уже через несколько секунд выяснилось, что пилот несколько неверно оценил ситуацию.

Все дело в том, что группу самолетов сопровождали истребители Су-35С, которые по неизвестным причинам не были замечены натовскими военными. Эти самолеты молниеносно заблокировали полет F-15E и на дали ему даже близко подойти к носителям гиперзвуковых ракет «Кинжал».

После этого Су-35С вернулись на базу, но группу самолетов встретили истребители Су-30 СМ, поэтому без сопровождения она не осталась. Впрочем, больше никаких проблем во время перелета не возникало.

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