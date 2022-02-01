Венгерское военное руководство не считает передислокацию российских войск вдоль границы с Украиной подготовкой к «вторжению» и отмечает, что Венгрия не нуждается в подкреплениях войсками НАТО. Об этом заявил министр обороны Венгрии Тибор Бенкё в интервью InfoRadio, полную запись которого обнародовал венгерский портал Infostart. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

О ситуации, представляемой Западом как «российско-украинский конфликт», министр обороны Венгрии Тибор Бенкё отметил: «Венгрия в настоящее время не находится в непосредственной опасности. Мы должны призвать всех действующих лиц к урегулированию путем диалога».

По его оценке, группировка российских войск, которая сосредоточена в приграничной зоне с Украиной, «не свидетельствует о том, что Россия хочет вторгнуться в Украину. Есть районы, где мы можем видеть большую концентрацию российских сил, но то, что мы слышим здесь изо дня в день – что Россия собирается вторгнуться в Украину – условий для этого в настоящее время нет».

Бенкё подтвердил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Болгарией, Румынией и Венгрией о размещении на их территории боевых подразделений НАТО. При этом он сказал: «Венгрия развивает свой национальный потенциал, мы стремимся опираться на силы, которым в таких ситуациях не придется полагаться на иностранные войска. Венгрия принимает иностранные силы, технику для проведения совместных военных учений, но так было в течение многих лет, а сейчас Венгрия не нуждается в особых подкреплениях от НАТО».

На вопрос о том, обращалась ли Украина к Венгрии за военной помощью, Бенкё ответил следующее: «Украина хочет быть членом НАТО. Мы давно говорим, что будем, конечно же, помогать и поддерживать их. Однако против проживающих в Закарпатье венгров Киев действовал так, как это невозможно в рамках союза. Это не соответствует принципам демократического федерализма, поэтому мы сказали, что Украина не оправдала ожиданий НАТО. Я также сказал министру обороны Украины, когда он был здесь, что мы готовы к партнерству и помощи, если венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье, будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украинцам, проживающим в Венгрии».

Прозвучал также вопрос: «Если в Венгрию не прибудет больше сил НАТО, чем в настоящее время, не повлияет ли это на задачи венгерской армии в рамках НАТО, которые выполнялись ранее?». «Нет», – однозначно заявил Бенкё. Далее он пояснил: НАТО признает, что венгерская программа развития вооруженных сил «является образцовой», а Венгрия в полной мере выполняет все свои обязательства. Например, прошлым летом в Балтийском регионе истребители венгерских ВВС участвовали в миссии по охране воздушного пространства.

Помимо прочего, эта миссия, по словам Бенкё, «также показывает, какие инструменты использует Россия, поэтому влечет за собой необходимые исследования, разработки и инновации. Вот почему истребители Gripen, который мы используем сейчас, постоянно обновляется и оснащается программными системами и блоками».