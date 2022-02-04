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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская разведка постоянно отслеживает действия войск РФ на границе, а также получает подробные отчеты от коллег из Соединенных Штатов. Данная информация показывает, что группировка российской армии постоянно увеличивается, к рубежам Украины перебрасывается техника и вооружение.

Киев отлично все это видит и готовит свою армию к отражению возможного «нападения». Он проводит теоретические занятия в ВСУ, практические тренировки, учения разных родов войск.

В то же время Залужный считает, что вероятность «нападения» России ничтожно мала. Он отметил, что Украина делает все, что в ее силах для подготовки к сдерживанию, однако пока «вторжение» точно не намечается, так как нет признаков, указывающих на него. Никаких ударных групп, которые могли бы атаковать Украину, пока не формируется.

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