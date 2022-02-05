На Украине заявили о печальной обстановке в собственной армии.

Глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин заявил, что может выйти так, что защищать страну будет некому, и это может произойти уже скоро. Соответствующее заявление он дал в эфире YouTube-канале Politeka. Жорин отметил, что командирам в армии надо думать о повышении профессионализма военнослужащих и создавать возможности, которые позволят освободить территории.

Но сейчас офицеров в украинской армии больше озадачивает вопрос, как прокормить солдат. Такие вопросы, как отметил Жорин, не должны беспокоить военных в современное время. Согласно его заявлению, ситуация в ВСУ сильно деградировала. При этом армия продолжает получать военную помощь от западных партнёров Украины, что является нарушением Минских соглашений.

Ранее политолог Дмитрий Василец заявил, что Западу придётся ещё 400 лет передавать Украине вооружение, чтобы компенсировать военный потенциал. Он отметил, что сейчас украинская армия не способна участвовать в крупномасштабных военных конфликтах.