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Российские вооружённые силы имеют достаточный опыт для того, чтобы занять столицу Украины в кратчайшие сроки. В случае, если начнёт военное вторжение. Об этом заявил бывший замкомандуюшего спецопераций, генерал ВСУ Сергей Кривонос. 

В пример он привёл недавние действия российской армии при переброске войск в Казахстан для подавления протестов. Кривонос отметил слаженность и оперативность действий всех участвующих в операции подразделений.  

Кроме этого, генерал ВСУ подчеркнул, что у России достаточно сил и средств, чтобы вести атакующие действия в отношении Украины, не переходя границу страны: стратегически важные объекты, по его мнению, может уничтожить российский флот из Каспийского моря и авиация, обладающая ракетами большой дальности.  

Со слов Кривоноса, в случае пересечения границы, российские военные самолёты оказались бы у Киева уже через 40 минут, подлетев на низкой высоте вне зоны слежения.   

О возможном военном вторжении России на Украину в Киеве и странах Запада в последнее время говорят всё чаще. Между тем Москва неоднократно заявляла, что подобных планов нет и никакого вторжения не планируется. 

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