В Петербурге не прекращаются обсуждения «уборки» от губернатора Александра Беглова. Юрист Ирина Баханович на своей страничке «ВКонтакте» выложила видеодоказательство отвратительной работы коммунальщиков. На записи видно, что дороги покрылись льдом и стали непроходимы.

«Короткий маршрут превращается в натуральный квест!» – отметила женщина.

Баханович заявила, что улицы совсем не чистят. Единожды прошелся трактор, который оставил после себя неровности, из-за чего передвигаться по дороге стало еще сложнее.

«Во дворах один раз за весь зимний сезон прошел трактор, снял лишь слой, естественно от скачков температуры образуются бугры из льда и лужи», – рассказала юрист.

Адвокат считает, что Смольный должен постоянно следить за состоянием улиц, а не убираться только ради показухи. Напомним, что во время обысков у подрядчиков коммунальные службы активно делали вид, что чистят дороги.

Баханович возмущается, что снежные кучи сваливают прямо на зеленые насаждения общего пользования.

«Между прочим, это ЗНОПы местного значения. Такой бардак абсолютно везде. И где муниципалы ответственные, и где комблаг? Сколько можно издеваться над нами?» – негодует эксперт.

Пользователи во «ВКонтакте» активно поддержали юриста, заявив, что нужно брать дело в свои руки. Однако Баханович отметила, что данная территория под контролем муниципалитета и комблага, а значит штрафы им не грозят.

«Блокадный Ленинград просто. Даже на Невском проспекте адовы кучи снега», – возмущается подписчица Баханович.

Стоит подчеркнуть, что недавно Смольный проводил обыски в организациях, ответственных за уборку снега и наледи. Однако до сих пор проблема с сугробами на дорогах не решена. Напомним, что Беглов неоднократно заявлял о полной готовности к зимнему сезону.