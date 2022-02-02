Москва неоднократно отрицала, что планирует вторжение в Украину, тем не менее Financial Times (FT) считает, что в этой операции ведущую роль должны сыграть воздушно-десантные войска (ВДВ) России. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Три недели назад российские десантники под командованием генерал-полковника Андрея Сердюкова были переброшены на 4000 км – в Казахстан, по приглашению его правительства, чтобы помочь подавить массовые беспорядки. Они выполнили свою миротворческую миссию всего за 10 дней и ушли. Сейчас Запад предупреждает, что Россия, похоже, готовится к совсем другой операции по сравнению с ограниченной и молниеносной в Казахстане: всестороннему вторжению в Украину.

Москва неоднократно отрицала, что планирует вторжение. Но если президент Владимир Путин отдаст приказ о наступлении, ВДВ России – крупнейшей воздушно-десантной группировки в мире – скорее всего, сыграют ведущую роль.

«ВДВ обычно является острием копья. В любом новом вторжении вы увидите немало формирований ВДВ», – сказал Майкл Кофман, военный эксперт по России американского аналитического центра CNA.

По словам аналитиков, карьера Сердюкова, которая включала боевые операции в Чечне и Крыму, является иллюстрацией того, как российская армия укреплялась при Путине, когда вооруженные силы, наряду с ядерным арсеналом страны, стали центральным инструментом внешней политики президента России.

Два десятилетия назад вооруженные силы представляли собой неуклюжие и плохо оснащенные силы советских времен, состоявшие из низкооплачиваемых призывников, которые понесли тяжелые потери во время подавления исламистского повстанческого движения в Чечне. Сегодня, по оценкам аналитиков, это оптимизированная сила, способная проводить миротворческие операции (как в Казахстане), интервенции извне на театр военных действий (как в Сирии в 2015 году).

Сирия также послужила полигоном российских вооруженных сил для отработки применения высокоточных ракетных ударов и беспилотных транспортных средств, а также тренировочным полигоном для более чем 60 000 человек личного состава, включая офицеров.

«Пример боевого опыта Сердюкова – скорее правило, чем исключение. У России сформировалась обширная когорта опытных старших командиров», – отметил Генри Бойд, военный эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

«Российские ракеты могут быть недостаточно точными, чтобы поразить, скажем, «верхнее правое окно здания», как это могут сделать США и их союзники. Но они по-прежнему достаточно точны, чтобы взорвать все здание целиком», – сказал Сэмюэл Крэнни-Эванс, военный аналитик из Королевского института объединенных служб (RUSI).

В отношении Украины Россия сохраняет элемент неожиданности. По словам Кофмана, при размещении вооружений и техники у границы, которое затем может быть использовано войсками, быстро переброшенными вперед, масштабы и сроки любой заключительной операции не будут раскрыты до тех пор, пока подготовка не будет завершена.

«Если ВДВ начнет наращивать силы, чтобы занять позиции у границ Украины, это будет четким показателем того, что они планируют наступление», – добавил Кофман.

Для британского «как бы финансового» издания простительно – оно лишь старается поддержать накал кампании Запада о «русской угрозе», но американский «военный эксперт по России» своим заключением показал лишь вопиющую собственную некомпетентность и незнание практики применения ВДВ в СССР и России. Никогда, со времен Чехословакии 1968 года и вплоть до Сирии и Казахстана в недавней современности, воздушным десантникам попросту не требовалось предварительно «занять позиции у границ», чтобы действовать.