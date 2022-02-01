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Соединённые Штаты Америки добиваются отмены визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию. Это связано с обострившимися отношениями Москвы и Вашингтона из-за кризиса вокруг Украины. Об этом пишет газета Folha de Sao Paulo, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел страны. 

По мнению США, утверждает издание, визит Болсонару в Москву покажет миру поддержку, которой пользуется президент Владимир Путин и его позиции в противостоянии с Западом. Если же президент Бразилии откажется от запланированной ранее встречи, это бы подчеркнуло международную изоляцию Москвы в условиях эскалации конфликта у границ Украины, пишут журналисты. 

Сам МИД Бразилии, сообщает газета, сейчас ведёт переговоры с США и пытается убедить администрацию Джо Байдена, что визит Болсонару никак не связан с ситуацией на Украине – переговоры между российским и бразильским президентом касаются исключительно отношений двух стран. До этого и сам Болсонару заявлял, что не намерен обсуждать в Москве отношения Владимира Путина с НАТО. 

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