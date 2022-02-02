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Эндокринолог Татьяна Суслова в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала, как может навредить поездка на море.

Согласно её заявлению, у многих людей есть проблемы с щитовидной железой. Таким людям путешествие к морю в зимнее время может не принести пользы или даже навредить. Так, щитовидная железа помогает адаптироваться к климату, но постепенно.

Но, если человек едет к морю зимой, он оказывается в жарком морском климате, прибыв из холодного зимнего. Так быстро щитовидная железа привыкнуть не может – ей требуется несколько месяцев, чтобы адаптировать систему кровеносных сосудов и поток гормонов.

В итоге поездка из морозов в 20 градусов ниже нуля в жару более 30 градусов приводит к тому, что щитовидная железа оказывается в стрессе. По возвращению домой железа не успеет как следует отдохнуть и снова окажется в стрессовой ситуации.

Недавно врачи перечислили “невидимые” признаки, которые могут указать на инсульт. Как отмечается, в случае “немого” инсульта внешние признаки практически не проявляются.

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