На линии разграничения в Донбассе сильно возросли риски полномасштабного наступления ВСУ, заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что Киев готовится бросить против самопровозглашенных республик всех, кого сможет поймать и затащить в армию. Президент Украины Зеленский четко высказался об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек.

Это может указывать на подготовку Киева к потерям, а также к необходимости пополнять ряды Вооруженных сил. Он отлично понимает, что добровольцев, желающих повоевать, найти будет чрезвычайно сложно, поэтому подстраховался с использованием хитрого маневра.

Так, глава Погранслужбы Украины уже издал приказ, согласно которому запрещается выпускать из страны мужчин в возрасте до 45 лет. Документ негласный, так как в противном случае придется наблюдать массовый выезд граждан за рубеж. Кроме того, пограничникам приказано называть причины отказа в выезде, не связанные с армией.