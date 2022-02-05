Недавние учения сразу трех американских «самолетов судного дня» Boeing E-6B Mercury были призваны напугать Россию, но эффект оказался обратным. США этим маневром продемонстрировали серьезные бреши в других элементах ядерной триады, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что США и ранее выводили воздушные командные пункты из ангаров, чтобы проверить их исправность, но еще никогда полеты не совершали сразу три таких самолета. Налицо желание Соединенных Штатов впечатлить Москву. Однако на деле они лишь показали РФ, что больше им нечем похвастаться.

Леонков напомнил, что совсем недавно в американских стратегических войсках проводилась инспекция, которая выявила необходимость в срочном ремонте целых 450 шахт с ядерными боезарядами Minuteman III. Соединенные Штаты запускали эти ракеты в 2010 году и испытания были удачными, однако с тех пор пуски больше не проводились. Ремонт США тоже делать не торопятся, поэтому к гипотетической войне с РФ они вполне могут остаться без ядерного оружия вообще.