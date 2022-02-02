Вашингтон еще в 50-х годах прошлого столетия планировал напасть на Россию и без лишних раздумий сделал бы это сейчас. Однако имеющееся в распоряжении РФ ядерное оружие не дает ему сделать этого, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что каждая страна мира заботится о собственных национальных интересов, однако у США они простираются гораздо дальше обычного. Вашингтон мечтает о доминировании над всей планетой и планомерно идет к этой цели, уничтожая правящие режимы тех государств, которые могут ему хоть как-то помешать.

Эту политику Соединенные Штаты проводят много лет, поэтому еще в середине прошлого столетия они планировали атаковать Россию. Но появление у нее ядерного оружия вынудило Вашингтон задуматься о возможном ответном ударе. Сейчас ситуация повторяется, но США снова опасаются РФ, которая модернизировала свои МБР и по их количеству вышла на первое место в мире.