Россия уже устала опровергать заявления США, НАТО и Украины об отсутствии планов «нападения» на соседнюю страну. Она неоднократно заявляла, что не собирается никуда вторгаться, однако Альянс продолжает накачивать Киев оружие и без умолку твердить о скорой войне, рассказал военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он пояснил, что сейчас сложно категорически отрицать возможность начала полномасштабных боевых действий. Потому что РФ хоть и не планирует «нападение», но вряд ли оставит на произвол судьбы ДНР и ЛНР, если Киев вздумает атаковать республики.

Эксперт перечислил три варианта развития событий на Донбассе в ситуации с нападением Украины. Первый из них – это ракетные атаки по частям ВСУ, участвующим в войне на Донбассе, воздействие средствами РЭБ на их технику и системы связи. Если это не поможет, Москва начнет операцию принуждения к миру, цель которой – вытеснение украинских военных за пределы региона.

Второй вариант – это активизация боевых действий в том случае, если Киев и после операции не успокоится. Третий – пресловутый поход к Днепру, о котором неоднократно заявляли эксперты. Он маловероятен, но РФ готова и к нему.

Баранец подчеркнул, что даже самый первый и относительно простой сценарий РФ задействует только в том случае, если Киев нападет на Донбасс и начнут поступать сообщения о гибели мирного населения. До этого момента Москва не собирается предпринимать какие-либо действия, поэтому очень многое зависит именно от украинских властей.