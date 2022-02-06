Американский M1 Abrams заслуженно является лучшим танком всех времен и народов, заявил военный эксперт Брент Иствуд. В своей публикации в издании «1945» он пояснил, что эта боевая машина постоянно модернизируется и сегодня вполне может считаться современным видом вооружений. Несмотря на то, что впервые танк появился на вооружении ВС США еще в 70-х годах прошлого столетия.

В самой новой версии боевой машины M1A2 SEPv3 сохранены установленные во время предыдущих модернизаций тепловизор, навигационная и информационная системы, современный модуль управления огнем. Кроме того, в ней усилили защиту, а также расширили возможности для ударов по противнику.

Иствуд рассказал, что в первой войне в Персидском заливе M1A1 Abrams успешно проводил сражения с иракскими танками Т-72, Т-62 и Т-55, которые были приобретены Багдадом в Советском Союзе. В ожесточенных боях США потеряли лишь 18 боевых машин. Также 9 пришлось вывести из сражений, так как они получили повреждения и нуждались в капитальном ремонте.