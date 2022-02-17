читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Снегоуборочную кампанию Смольного назвали катастрофой. Это сделала экс-депутат МО «Финляндский округ» шестого созыва Светлана Уткина, охарактеризовавшая текущий зимний сезон как беспрецедентный.

Коммунальные службы, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о готовности Петербурга к зиме, не справляются с ликвидацией последствий непогоды. Северной столице не хватает снегоуборочной техники, водителей и дворников, чтобы обеспечить оперативную чистку дворов, тротуаров и дорог от снега и наледи.

Недавно большой проблемой стали лужи, образовавшиеся из-за таяния сугробов во время оттепели. Петербуржцам стало еще труднее передвигаться по городу. На этом фоне Уткина напомнила, что губернатор и раньше проваливал снегоуборочную кампанию.

«Я понимаю, что зима – это внезапно, но такая ситуация на дорогах, столько травм, столько людей, которые поломали себе руки-ноги, это что-то невероятное, в этом году что-то просто фантастическое. Он достиг, по-моему, дна, постучал туда и сам же туда еще и выпал, этот Беглов. Не справляются никакие службы. Муниципалитеты тоже не справляются, у нас катастрофическая ситуация и на придомовых территориях. Никто не справляется. Но ответственность в основном Беглова», – заявила она.

Уткина прокомментировала и заявление Беглова о неких «полукриминальных структурах», саботирующих уборку снега в городе. Бывший депутат назвала эти слова неубедительными, удивившись, откуда такие структуры вообще взялись.

«Что это такое за губернатор, который не контролирует никакие структуры и развел здесь криминалитет? Это очень странно. Так не делается вообще-то», – отметила она.

Тем временем в Северной столице с приходом оттепели участились случаи падения сосулек с крыш и фасадов зданий. Люди травмируются, но чиновники Смольного и лично губернатор Александр Беглов демонстрируют неспособность решить проблему.

Вам может понравиться

В США заявили, что не будут ни на кого давить, чтобы Украина вступила в НАТО

Вступление Украины в НАТО должно проходить естественно, без каких-либо давлений со стороны США или других стран. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что

Коммунальщиков Петербурга ждет очередное испытание в виде циклона «Дадли»

Североатлантический циклон «Дадли» на территории Санкт-Петербурга в ближайшее время принесет усиленные осадки: дожди и мокрый снег. Это приведет к усугублению коммунального кризиса в Северной столице. Ведущий специалист погодного центра «Фобос»

В США активно муссируют «признаки готовности к началу российского вторжения» в Украину

Западные СМИ на все лады повторяют дату 16 февраля, как день начала «российского вторжения» в Украину, прозвучавшую из «анонимных источников в правительстве США», дополняя ее очередными публичными «предупреждениями» различных официальных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |