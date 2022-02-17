Снегоуборочную кампанию Смольного назвали катастрофой. Это сделала экс-депутат МО «Финляндский округ» шестого созыва Светлана Уткина, охарактеризовавшая текущий зимний сезон как беспрецедентный.

Коммунальные службы, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о готовности Петербурга к зиме, не справляются с ликвидацией последствий непогоды. Северной столице не хватает снегоуборочной техники, водителей и дворников, чтобы обеспечить оперативную чистку дворов, тротуаров и дорог от снега и наледи.

Недавно большой проблемой стали лужи, образовавшиеся из-за таяния сугробов во время оттепели. Петербуржцам стало еще труднее передвигаться по городу. На этом фоне Уткина напомнила, что губернатор и раньше проваливал снегоуборочную кампанию.

«Я понимаю, что зима – это внезапно, но такая ситуация на дорогах, столько травм, столько людей, которые поломали себе руки-ноги, это что-то невероятное, в этом году что-то просто фантастическое. Он достиг, по-моему, дна, постучал туда и сам же туда еще и выпал, этот Беглов. Не справляются никакие службы. Муниципалитеты тоже не справляются, у нас катастрофическая ситуация и на придомовых территориях. Никто не справляется. Но ответственность в основном Беглова», – заявила она.

Уткина прокомментировала и заявление Беглова о неких «полукриминальных структурах», саботирующих уборку снега в городе. Бывший депутат назвала эти слова неубедительными, удивившись, откуда такие структуры вообще взялись.

«Что это такое за губернатор, который не контролирует никакие структуры и развел здесь криминалитет? Это очень странно. Так не делается вообще-то», – отметила она.

Тем временем в Северной столице с приходом оттепели участились случаи падения сосулек с крыш и фасадов зданий. Люди травмируются, но чиновники Смольного и лично губернатор Александр Беглов демонстрируют неспособность решить проблему.